Барселона, Испания, 1 октября, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Организаторы референдума о независимости Каталонии разрешили жителям этого автономного сообщества голосовать на любом избирательном участке. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает Europa Press.

Pere prlpz Демонстрация за независимость Каталонии

Избирательные участки в Каталонии должны открыться сегодня в 9:00 по местному времени (10:00 мск). В данный момент тысячи каталонцев собрались перед пока ещё закрытыми избирательными участками, чтобы не дать испанской полиции их опечатать в момент начала голосования.

Накануне министерство внутренних дел Испании заявило, что силовики заблокировали большинство избирательных участков в Каталонии. Однако точное число заблокированных участков названо не было.

Известно, что всего организаторы референдума планировали открыть 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 млн избирателей. Предполагается, что работу участков будут обеспечивать более семи тысяч волонтеров.