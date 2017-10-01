Киото, Япония, 1 октября, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе своего визита в японский города Киото, где он принял участие в работе Международного форума науки и технологии, провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила журналистам пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Она сообщила, что Дворкович встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках Международного форума науки и технологии, который открылся в древней японской столице Киото.

По словам Самигуллиной, Дворкович и Абэ обсудили двухсторонние отношения в сфере экономики, промышленности, региональное сотрудничество и другие направления взаимодействия, а также международные вопросы.

В ходе переговоров Дворкович констатировал, что товарооборот России и Японии достиг уровня $8,4 млрд за последние полгода. Рост за шесть месяцев составил 15%.

Кроме того, вице-премьер пригласил пригласил японских болельщиков на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.