Пекин, 1 октября, 2017, 08:38 — ИА Регнум. В Китае сегодня, 1 октября, широко празднуют один из главных государственных праздников страны — День образования Китайской Народной Республики.

Флаг КНР

По уже сложившейся традиции, торжества начинаются с церемонии поднятия государственного флага КНР на центральной площади Пекина — Тяньаньмэнь. Именно здесь, 1 октября 1949 года лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун на торжественном митинге провозгласил создание Китайской Народной Республики.

Этому событию предшествовала долгая и кровопролитная борьба между китайскими коммунистами и Китайской национальной народной партией («Гоминьдан»), а также их совместная борьба против японских милитаристов, вторгшихся в Китай в 1937 году.

Когда в 1945 году Советский Союз разгромил милитаристскую Японию, гражданская война в Китае возобновилась. Коммунисты во главе с Мао Цзэдуном получили от СССР большое количество военной техники, оставшейся от разгромленной в Маньчжурии Квантунской армии Японии. Это позволило им переломить ход гражданской войны и победить «Гоминьдан» к концу 1949 года. Остатки «Гоминьдана» укрылись на острове Тайвань под покровительством США, где остаются и поныне.