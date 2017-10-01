Мадрид, 1 октября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. В Каталонии сегодня, 1 октября, должен состоятся референдум о независимости региона от Испанского королевства. Однако, большая часть общественных зданий (в основном школы) где должны были быть развернуты избирательные участки, заблокированы испанскими силовиками. По крайней мере так утверждает министерства внутренних дел Испании.

Outisnn Броневик испанской полиции

Голосование на референдуме должно начаться в 9:00 по местному времени (10:00 мск) и продолжится до 20:00 (21:00 мск). Всего в Каталонии планируется открыть 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 млн избирателей. Предполагается, что работу участков будут обеспечивать более семи тысяч волонтеров.

По заявлению центральных властей Испании никакого голосования не будет, так как вся инфраструктура, необходимая для этого заблокирована силовиками.

В частности известно, что утром 30 сентября сотрудники Гражданской гвардии Испании заняли Центр телекоммуникаций и информационных технологий (CTTI), где заблокировали 29 различных информационных систем, которые могли бы обеспечить проведение референдума. Силовики намерены оставаться в здании CTTI до 2 октября.

Испанская полиция к вечеру 30 сентября сообщила, что смогла закрыть большинство школ в Каталонии, в которых должны были быть развернуты избирательные участки. Одно точное число заблокированных школ МВД Испании не называет.

При этом известно, что с вечера 29 сентября родители вместе с детьми заняли здания ряда школ, взяв с собой запасы воды и еды. Они намерены оставаться в школах вплоть до окончания голосования в расчете на то, что испанские правоохранительные органы не применят против них силу.

На данный момент ситуация неопределённая.