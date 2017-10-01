Париж, 1 октября, 2017, 05:55 — ИА Регнум. Произведение французского художника Пьера Огюста Ренуара похищено во французском Сен-Жермэн-ан-Ле за день до аукциона. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Цитата из к/ф «Старики-разбойники». Реж. Эльдар Рязанов. 1971. СССР Похищение картины

Инцидент произошел в аукционном доме, где на 1 октября намечены торги. Картина под названием «Портрет молодой девушки со светлыми волосами» должна была стать ключевым из 485 лотов аукциона.

Портрет кисти одного из основателей импрессионизма имеет небольшие размеры — 14 на 12,2 см — и выполнен масляными красками. Как отмечено в каталоге торгов, «в верхнем левом углу есть монограмма А.Р.».

Отмечается, что организаторы собирались выручить за картину от €25 до €30 тыс. Отвечающий за проведение торгов Фредерик Лоран де Рюммель комментировать пропажу картины не стал, однако отметил, что аукцион в любом случае состоится в намеченный день.

Примечательно, что злоумышленник попросту снял картину со стены и унес. Ее пропажа была обнаружена не сразу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции в одной из художественных коллекций был обнаружен эскиз, сделанный предположительно рукой Леонардо да Винчи. Угольный набросок изображает обнаженную женщину и известен как «Монна Ванна». Специалисты считают, что рисунок мог служить подготовительным этапом к знаменитому полотну «Мона Лиза».

Читайте также: В Шотландии нашли пропавшее 400 лет назад полотно Рубенса