Вашингтон, 1 октября, 2017, 05:34 — ИА Регнум. На поверхности Марса зафиксировано сияние, в 25 раз превосходящее по яркости все предыдущие подобные события. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Марс

По словам специалистов Колорадского университета в Боулдере, мощная вспышка произошла на Марсе после солнечной бури, наблюдавшейся 11 сентября. Тогда в космическое пространство был выброшен огромный объем плазмы.

Под воздействием солнечных бурь в атмосфере Марса происходят вспышки, освещающие поверхность планеты в ультрафиолетовом свете. На Земле они известны как полярные сияния, но из-за того, что Марс не обладает сильным магнитным полем, сияние здесь не концентрируется у полюсов, а может окутать всю планету.

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Снимки мощной вспышки сделал ультрафиолетовый спектрограф изображений, которым оснащен орбитальный аппарат NASA MAVEN.

Ученые поясняют, что изучение подобных вспышек позволить установить, как солнечная активность отражается на атмосфере Марса от ее верхних слоев до самой поверхности. В свою очередь, это позволит предусмотреть меры для защиты будущих марсианских миссий.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания SpaceX рассчитывает приступить к освоению Марса в 2022 году. Как пояснил глава SpaceX Илон Маск, многоразовая ракета-носитель BFR, способная вывести в космос межпланетный космический корабль, уже разрабатывается инженерами. Первыми на Красную планету отправятся два грузовых корабля, а в 2024 году к Марсу полетят и два пилотируемых аппарата.

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