Пекин, 1 октября, 2017, 05:00 — ИА Регнум. Из зоопарка в китайской провинции Сычуань удрали 78 молодых крокодилов. Об этом сообщает Daily Mail.

Dr.emmettbrown Сиамские крокодилы

Инцидент произошел, когда сотрудники зоопарка ремонтировали террариум. Подавляющему большинству детенышей далеко уйти не удалось — их поймали и вернули на место, однако судьба пяти маленьких крокодилов неизвестна.

Как пояснили в зоопарке, сбежавшие крокодилы слишком малы и пока не опасны для человека. Вероятно, они смогли добраться до ближайшей реки.

Вместе с тем будущее пропавших рептилий вызывает беспокойство — они относятся к сиамским крокодилам, мясо которых считается у китайцев деликатесом. Этот вид находится в Китае под угрозой вымирания. Браконьеры истребляют рептилий и ради ценной кожи.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Южная Каролина взрослый 4-метровый аллигатор стал добычей 37-летней Лауры Робинсон Гриффин. Женщина охотилась за крокодилом несколько часов. Она призналась, что подстрелила огромную рептилию для того, чтобы прокормить большую семью. Мяса аллигатора, по словам женщины, хватит надолго.

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