Амьен, Франция, 1 октября, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Матч 8-го тура чемпионата Франции между «Амьеном» и «Лиллем» был прерван из-за обрушения ограждения трибуны, травмы получили 26 человек, передает Agence France-Presse. Видео инцидента доступно для просмотра на канале Streamingfoot в YouTube.

FRANCOIS LO PRESTI Трибуна пала...

ЧП случилось после того, как защитник «Лилля» Фоде Балло отправил мяч в ворота хозяев стадиона. Болельщики в порыве эмоций навалились на ограждение, и конструкция не выдержала.

Зрители упали друг на друга, при этом четыре человека получили тяжелые травмы. Матч, прерванный на 15-й минуте на счете 1:0 в пользу «Лилля», отменили.

Прокуратура Амьена приступила к расследованию обстоятельств инцидента.