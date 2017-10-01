Гётеборг, Швеция, 1 октября, 2017, 04:19 — ИА Регнум. Неонацисты из «Северного движения сопротивления» прошли маршем по улицам шведского Гётеборга. Акция завершилась столкновением с полицией и антифашистами, сообщает издание Aftonbladet.

spoilt.exile Факельное шествие

Отмечается, что антифашисты стали бросать камни в марширующих, что и привело к беспорядкам. Травмы получили два человека, один из которых — сотрудник полиции. Стражи порядка задержали около 60 человек.

В целом акция собрала до 1 тыс. неонацистов. Организаторы марша получили официальное разрешение властей. Акция проходила в присутствии усиленных нарядов полиции.