Оттава, 1 октября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Акция протеста, организованная канадскими ультраправыми у границы с США, вынудила власти временно закрыть один из контрольно-пропускных пунктов между провинцией Квебек и штатом Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал CBC.

Граница на замке

Инцидент произошел неподалеку от города Сен-Бернар-де-Лаколль. В районе КПП собрались около 300 активистов ультраправых движений, туда же прибыли примерно 100 антифашистов. Стражи порядка не допустили столкновений между протестующими, однако пропуск через границу был временно закрыт.

Представители ультраправых организаций La Meute и Storm Alliance выступили за закрытие границы для нелегальных мигрантов из США. Протестующие намеревались пройти в палаточный лагерь для беженцев, однако путь им преградили силовики. Позже КПП в районе Сен-Бернар-де-Лаколль возобновил работу.

По официальным данным, в 2017 году из США в Канаду нелегально перебрались более 13 тыс. человек, при этом большая часть из них пересекла границу между канадской провинцией Квебек и американским штатом Нью-Йорк. Мигранты признаются, что покидают США из-за жесткой иммиграционной политики президента Дональда Трампа.

Большинство нелегальных мигрантов — выходцы из африканских стран и стран Центральной Америки. Они боятся, что будут депортированы из США.

Канадская сторона предоставляет беженцам места в специальных лагерях, которые разбиты рядом с границей. Здесь же им помогают оформить документы, дающие статус беженца, после чего они могут остаться в Канаде. Для нелегальных мигрантов также предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание.