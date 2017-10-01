Санкт-Петербург, 1 октября, 2017, 03:06 — ИА Регнум. Санкт-Петербург награжден премией World travel awards в номинации «Лучшее европейское городское направление». Торжественная церемония прошла в Этнографическом музее Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко получает премию World Travel Awards

Награда была вручена губернатору региона Георгию Полтавченко. Выступая с ответным словом, он отметил, что мнение жюри является «заслуженной и очень высокой оценкой потенциала Северной столицы».

Петербург также попал в короткий список претендентов по номинациям «Лучший город Европы для непродолжительных поездок» и «Лучшее европейское круизное направление». В 2015 году город уже побеждал в направлении «Лучшее туристическое направление Европы», а в 2016 году стал обладателем премии в категории «Лидирующее культурно-туристическое направление мира».

Напомним, World Travel Awards, учрежденная в 1993 году, считается наиболее престижной премией в области туризма. Каждый год награду получают города, признанные туристами и работающими в этой сфере специалистами лучшими в различных номинациях.

В числе критериев для оценки того или иного города — безопасность, развитость инфраструктуры и гостиничной сети. Церемония вручения премии прошла в России впервые.