Багдад, 1 октября, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Снайпер Абу Тахсин ас-Салихи, ликвидировавший более 300 членов террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погиб на севере Ирака. О его гибели объявило шиитское ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби», сообщает Daily Mail.

Defenceimages.mod.uk Снайпер

Абу Тахсин, также известный как Шейх снайперов или Соколиный Глаз, был смертельно ранен 29 сентября в районе города Эль-Хавиджа. Этот населенный пункт остается одним из последних оплотов исламистской группировки на иракской территории.

Ранее Абу Тахсин, охотившийся за боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признался, что уничтожил 321 из них. Похороны снайпера прошли на его родине, в Басре.

Прежде Абу Тахсин ас-Салихи был военнослужащим армии Ирака. Он участвовал во всех войнах, которые вела его страна, начиная с 1973 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября иракская армия приступила к крупномасштабной военной операции по освобождению Эль-Хавиджи и прилегающих к городу территорий. Наступление на город является второй фазой операции, по итогам которой у террористов должны быть отбиты также Аль-Аббаси, Рийад и Рашад. Ранее военным удалось взять под контроль город Шаркат.