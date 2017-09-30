Вашингтон, 1 октября, 2017, 02:09 — ИА Регнум. Запрет на финансирование культурных и образовательных обменов между США и некоторыми государствами, включая Россию, продлен по распоряжению американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Распоряжение Трампа основано на законе о защите жертв торговли людьми и насилия, принятом в 2000 году. Соответствующее решение глава США принимает ежегодно в преддверии очередного финансового года, наступающего в стране 1 октября. Предыдущее решение было принято Бараком Обамой в 2016 году.

В документе говорится, что в 2018 финансовом году Вашингтон не будет выделять «негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии». Это указание адресовано банкам США и представителю страны в МВФ.

Основанием для запрета становится нарушение правительствами указанных стран норм, оговоренных в документе, с точки зрения властей США. Вместе с тем финансирование культурных и образовательных обменов все же возможно, если американская сторона сочтет их отвечающими своим интересам.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября госсекретарь США Рекс Тиллерсон был назначен куратором антироссийских санкций. Об этом говорится в меморандуме о распределении полномочий между должностными лицами в команде главы США.

Читайте также: Головная боль Тиллерсона: антироссийскими санкциями займется Госдеп