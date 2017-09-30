Вашингтон, 1 октября, 2017, 01:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подверг критике власти островного государства Пуэрто-Рико, которое пострадало от ураганов «Ирма» и «Мария». В своем микроблоге он назвал пуэрториканских политиков слабыми лидерами, неспособными организовать ликвидацию последствий ураганов.

CIA Пуэрто-Рико

«Насколько же слабы лидерские способности мэра Сан-Хуана и прочих (политиков) в Пуэрто-Рико, которые не могут заставить своих работников помочь», — написал в своем «твиттере» Трамп, говоря об устранении последствий разгула стихии.

По словам американского лидера, власти Пуэрто-Рико «хотят, чтобы всё сделали за них», тогда как речь должна идти о совместном восстановлении острова. Он добавил, что 10 тыс. представителей США задействованы в настоящее время в «огромной работе» в Пуэрто-Рико.

Ранее, 29 сентября, мэр города Сан-Хуан Кармен Юлин Круз заявила, что администрация президента США действует неэффективно, пытаясь помочь островному государству. В эфире MSNBC она заявила, что зла, так как на карту поставлены жизни ее сограждан. При этом политик выступала на фоне ящиков с гуманитарной помощью, прибывшей из США.