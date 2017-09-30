Варшава, 1 октября, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Безопасность Польши способны обеспечить по меньшей мере две дивизии армии США. Об этом в эфире Польского телевидения заявил министр обороны страны Антоний Мачеревич.

U.S. Army Американские солдаты

«С точки зрения успешности обороны Польши, наверное, должно быть минимум две дивизии», — отметил он, отвечая на вопрос о количестве американских военных, способных обеспечить Варшаве спокойствие.

По мнению Мачеревича, такая численность военнослужащих США в Польше не будет являться нарушением международных обязательств, а именно — так называемого основополагающего акта «НАТО-Россия». Документ, ограничивающий возможность размещения сил НАТО и США в Польше, допускает большую численность войск.

«Нет сомнений, что две дивизии — это немного. Но это столько, сколько нам нужно», — пояснил польский министр.

На сегодняшний день в рамках операции Atlantic Resolve в Польше размещена бронетанковая бригада США численностью около 3,5 тыс. человек. В распоряжении американских военных — несколько сотен единиц техники, включая танки Abrams и самоходные гаубицы Paladin.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 по 29 сентября в Польше проходили масштабные военные учения Dragon-2017, в которых было задействовано 17 тыс. военнослужащих из США и ряда европейских стран. По легенде учений, одно из соседних государств намеревалось получить доступ к польским природным ресурсам и пыталось захватить «спорную территорию».