Дамаск, 1 октября, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Попытки наступления боевиков на позиции правительственных сил на западе и востоке Сирии оказались нейтрализованы при поддержке авиации ВКС России. Видео ударов по террористическим группировкам опубликованы на канале Минобороны РФ в YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

Так, в одном из коротких роликов запечатлено уничтожение базы «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в другом — удар по опорному пункту «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также опубликованы фрагменты с уничтожением танка и зенитного орудия боевиков.

В описании видео говорится, что обе группировки террористов понесли наиболее серьёзные потери за последние несколько месяцев. За 10 дней, с 19 по 29 сентября, подтвержденные потери террористов в результате ударов ВКС РФ превысили 5 тыс. человек: более 2,3 тыс. боевиков были уничтожены, около 2,7 тыс. выбыли из строя ранеными.

В числе выбывших из строя боевиков — 16 полевых командиров, а также 400 экстремистов, прибывших в Сирию из России и бывших советских республик.

Террористы лишились 67 опорных пунктов, 27 танков и 21 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, уничтожено около 150 автомобилей с крупнокалиберным вооружением, 17 «джихад-мобилей» и 51 склад боеприпасов.

В оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время сирийские войска при поддержке российской авиации завершают операцию по окружению и уничтожению крупной группировки террористов на востоке провинции Дейр эз-Зор. Речь идет о более чем 1,5 тыс. боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибывших в этот район с территории Ирака.