Барселона, Испания, 1 октября, 2017, 00:25 — ИА Регнум. Лидер движения за независимость Каталонии от Испании, председатель каталонского Женералитата Карлес Пучдемонт подвёл итоги агитационной кампании на многолюдной демонстрации в Барселоне, которая собрала 80 000 участников. Об этом сообщает 30 сентября крупнейшая испанская социалистическая газета El Pais, которая выступает против референдума о независимости Каталонии, который пройдет 1 октября.

Núria Концерт за независимость Каталонии

Карлес Пучдемонт заявил собравшимся:

«Мы уже выиграли, мы победили средства массовой информации и угрозы авторитарного государства, которое хотело нас остановить и пыталось заставить нас сдаться перед первой же трудностью».

Центральные власти объявили референдум незаконным, власти и центральная пресса Испании делают всё, чтобы остановить проведение референдума, на котором за независимость Каталонии, по опросам и оценкам, могут проголосовать более половины каталонцев.