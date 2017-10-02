Хемниц, Германия, 2 октября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. С 25 сентября по 1 октября 2017 в немецком городе Хемниц проходил 22 Международный кинофестиваль для детей и юношества «Шлингель» («Озорник»). Каждый год этот смотр собирает не только маленьких зрителей, но и гостей со всего мира — кинематографистов, специализирующихся на детском кино. Кинооброзреватель ИА REGNUM сообщает подробности события этого года.

Международный кинофестиваль «Шлингель» Фестиваль в деталях

На фестивале представлено большое количество кинокартин, поделенных на программы для разных возрастных категорий. За призы борются фильмы следующих конкурсных программ: полнометражные фильмы для детей, полнометражные фильмы для подростков, полнометражные фильмы для молодежи; полнометражные мультфильмы, короткометражные игровые и анимационные работы. Во внеконкурсной программе ленты представлены в двух блоках: «Немецкое кино» и «Панорама».

Международный кинофестиваль «Шлингель» Фестиваль в деталях

Всего демонстрируется 153 фильма из 51 страны. От России в «Шлингеле» участвуют: в конкурсе фильмов для юношества — трагикомедия «Хороший мальчик», в конкурсе полнометражных мультфильмов — «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Гурвинек и волшебный музей», среди короткометражных анимационных лент — «Девочка, дракон и папа» Евгении Жирковой, «Паутинка» Натальи Чернышевой, «Отрывайся» от детской мультстудии «Поиск» и три работы от студии «Союзмультфильм» — «Бельчонок и санки» Олеси Щукиной, «Апорт» Дениса Воронина и «Тип-топ» Аллы Вартанян.

Международный кинофестиваль «Шлингель» Японский режиссер анимационного кино Miyo Sato и директор фестиваля «Шлингель» Michael Harbauer

«Хороший мальчик» Оксаны Карас с Семеном Трескуновым в главной роли в представлении не нуждается: картина победила на «Кинотавре» российском прокате фильм посмотрело более 300 тысяч зрителей. «Гурвинек и волшебный музей» — совместная продукция России и Чехии. В Хемнице показывали зарубежную версию, премьера которой состоялась в Праге. Как рассказали на XIX Международном форуме и выставке «Кино Экспо» генеральный директор «КиноАтис» Вадим Сотсков и генеральный директор Киностудии им. Горького Сергей Зернов, работа над русской версией еще продолжается: она будет отличаться от зарубежной не только озвучкой, но и сюжетом, а также названием, которое будет выбрано на конкурсной основе. Авторская короткометражная анимация всегда достойно представляет нашу страну на зарубежных смотрах. Прорывом является участие в столь престижном смотре, наравне со взрослыми профессионалами, фильма студии «Поиск», в которой мультфильмы создают, пусть и под руководством педагогов, сами дети.

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Международный кинофестиваль «Шлингель» Фестиваль в деталях

Маленьким работам на «Шлингеле» уделяется особое внимание. В этом году впервые состоялся «Длинный вечер коротких фильмов». Прошел он в старейшем действующем кинотеатре города «Кино Метрополь Хемниц». Гостям и участникам фестиваля было показано 27 короткометражек, поделенных на три блока — только часть всего конкурса. Между блоками перед публикой выступили члены жюри: они поделились впечатлениями от просмотра и огласили победителей. Мероприятие прошло не без технических накладок, но зато в душевной, практически домашней атмосфере, без пафосных речей, просто и по-молодежному, с чипсами и сидром от IKEA — спонсора фестиваля. К слову, открытие смотра, как и в прошлом году, прошло в одном из красивейших зданий города — в оперном театре.

Международный кинофестиваль «Шлингель» Развлечения для гостей фестиваля

Основные показы фестиваля проходят в многозальном кинотеатре, расположенном на четвертом этаже крупного торгового центра. Третий этаж отдан под зону отдыха, штаб фестиваля, видеорум и, главное, мастер-классы для детей. Всякого рода активности для ребят разного возраста — неотъемлемая часть детского фестиваля. Малыши могут вместе порисовать, смастерить себе игрушки, поиграть в кукольный театр, ребята постарше — научиться снимать кино под руководством опытных мастеров.

Жаль, что на показы, проходящие во второй половине дня, собиралось не очень много публики, чего не скажешь об утренних аншлагах: на просмотр с 8.30 до 13.00 детей и подростков приводили организованно, целыми группами. На послеобеденные сеансы приходили одиночные зрители, привлеченные рекламой и имеющие возможность в будний день в рабочее время сгонять с детьми в кинотеатр.

Международный кинофестиваль «Шлингель» Гости фестиваля

Впервые на «Шлингеле» прошел индустриальный форум — серьезное деловое мероприятие с круглыми столами, обсуждениями и представлением незавершенных проектов. Российская студия «Мастер-фильм» презентовала полнометражный мультфильм «Тайна Сухаревой башни-2» — продолжение выпущенного в 2015 году анимационного исторического фэнтези «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни». Участники форума — продюсеры, организаторы фестивалей, дистрибьюторы, режиссеры — смогли обменяться мнениями и информацией, поискать возможности сотрудничества и развития своих задумок.

Международный кинофестиваль «Шлингель» Фестиваль очень популярен в Германии

Благодаря спонсорам призы фестиваля имеют существенное материальное воплощение. Самый дорогой денежный приз — 12 500 евро — присуждает детское жюри, которое работает на «Шлингеле» в пятнадцатый раз. В него вошло восемнадцать детей из девяти разных стран. Приз от основного жюри, состоящего из профессионалов отрасли, сопровождается 10 000 евро. Всего будет вручено семнадцать призов, и девять из них — денежные. Обладатели наград и лучшие детские и юношеские фильмы «Шлинегля» объявляются на церемонии закрытия.