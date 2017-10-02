Большой смотр фильмов для маленьких в немецком Хемнице
Хемниц, Германия, 2 октября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. С 25 сентября по 1 октября 2017 в немецком городе Хемниц проходил 22 Международный кинофестиваль для детей и юношества «Шлингель» («Озорник»). Каждый год этот смотр собирает не только маленьких зрителей, но и гостей со всего мира — кинематографистов, специализирующихся на детском кино. Кинооброзреватель ИА REGNUM сообщает подробности события этого года.
На фестивале представлено большое количество кинокартин, поделенных на программы для разных возрастных категорий. За призы борются фильмы следующих конкурсных программ: полнометражные фильмы для детей, полнометражные фильмы для подростков, полнометражные фильмы для молодежи; полнометражные мультфильмы, короткометражные игровые и анимационные работы. Во внеконкурсной программе ленты представлены в двух блоках: «Немецкое кино» и «Панорама».
Всего демонстрируется 153 фильма из 51 страны. От России в «Шлингеле» участвуют: в конкурсе фильмов для юношества — трагикомедия «Хороший мальчик», в конкурсе полнометражных мультфильмов — «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Гурвинек и волшебный музей», среди короткометражных анимационных лент — «Девочка, дракон и папа» Евгении Жирковой, «Паутинка» Натальи Чернышевой, «Отрывайся» от детской мультстудии «Поиск» и три работы от студии «Союзмультфильм» — «Бельчонок и санки» Олеси Щукиной, «Апорт» Дениса Воронина и «Тип-топ» Аллы Вартанян.
«Хороший мальчик» Оксаны Карас с Семеном Трескуновым в главной роли в представлении не нуждается: картина победила на «Кинотавре» российском прокате фильм посмотрело более 300 тысяч зрителей. «Гурвинек и волшебный музей» — совместная продукция России и Чехии. В Хемнице показывали зарубежную версию, премьера которой состоялась в Праге. Как рассказали на XIX Международном форуме и выставке «Кино Экспо» генеральный директор «КиноАтис» Вадим Сотсков и генеральный директор Киностудии им. Горького Сергей Зернов, работа над русской версией еще продолжается: она будет отличаться от зарубежной не только озвучкой, но и сюжетом, а также названием, которое будет выбрано на конкурсной основе. Авторская короткометражная анимация всегда достойно представляет нашу страну на зарубежных смотрах. Прорывом является участие в столь престижном смотре, наравне со взрослыми профессионалами, фильма студии «Поиск», в которой мультфильмы создают, пусть и под руководством педагогов, сами дети.
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Маленьким работам на «Шлингеле» уделяется особое внимание. В этом году впервые состоялся «Длинный вечер коротких фильмов». Прошел он в старейшем действующем кинотеатре города «Кино Метрополь Хемниц». Гостям и участникам фестиваля было показано 27 короткометражек, поделенных на три блока — только часть всего конкурса. Между блоками перед публикой выступили члены жюри: они поделились впечатлениями от просмотра и огласили победителей. Мероприятие прошло не без технических накладок, но зато в душевной, практически домашней атмосфере, без пафосных речей, просто и по-молодежному, с чипсами и сидром от IKEA — спонсора фестиваля. К слову, открытие смотра, как и в прошлом году, прошло в одном из красивейших зданий города — в оперном театре.
Основные показы фестиваля проходят в многозальном кинотеатре, расположенном на четвертом этаже крупного торгового центра. Третий этаж отдан под зону отдыха, штаб фестиваля, видеорум и, главное, мастер-классы для детей. Всякого рода активности для ребят разного возраста — неотъемлемая часть детского фестиваля. Малыши могут вместе порисовать, смастерить себе игрушки, поиграть в кукольный театр, ребята постарше — научиться снимать кино под руководством опытных мастеров.
Жаль, что на показы, проходящие во второй половине дня, собиралось не очень много публики, чего не скажешь об утренних аншлагах: на просмотр с 8.30 до 13.00 детей и подростков приводили организованно, целыми группами. На послеобеденные сеансы приходили одиночные зрители, привлеченные рекламой и имеющие возможность в будний день в рабочее время сгонять с детьми в кинотеатр.
Впервые на «Шлингеле» прошел индустриальный форум — серьезное деловое мероприятие с круглыми столами, обсуждениями и представлением незавершенных проектов. Российская студия «Мастер-фильм» презентовала полнометражный мультфильм «Тайна Сухаревой башни-2» — продолжение выпущенного в 2015 году анимационного исторического фэнтези «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни». Участники форума — продюсеры, организаторы фестивалей, дистрибьюторы, режиссеры — смогли обменяться мнениями и информацией, поискать возможности сотрудничества и развития своих задумок.
Благодаря спонсорам призы фестиваля имеют существенное материальное воплощение. Самый дорогой денежный приз — 12 500 евро — присуждает детское жюри, которое работает на «Шлингеле» в пятнадцатый раз. В него вошло восемнадцать детей из девяти разных стран. Приз от основного жюри, состоящего из профессионалов отрасли, сопровождается 10 000 евро. Всего будет вручено семнадцать призов, и девять из них — денежные. Обладатели наград и лучшие детские и юношеские фильмы «Шлинегля» объявляются на церемонии закрытия.