В Пензенской области в результате ДТП погибли 4 человека
Пенза, 30 сентября, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Грузовик Volvo столкнулся с легковым автомобилем Hyundai в Пензенской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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ДТП
ДТП произошло в субботу, 30 сентября, в Каменском районе. По последним данным, в результате аварии погибли 4 человека, еще один получил различные травмы.
«В Каменском районе Пензенской области произошло ДТП с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Hyundai», — передает телеканал.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.