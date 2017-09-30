Пенза, 30 сентября, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Грузовик Volvo столкнулся с легковым автомобилем Hyundai в Пензенской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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ДТП произошло в субботу, 30 сентября, в Каменском районе. По последним данным, в результате аварии погибли 4 человека, еще один получил различные травмы.

«В Каменском районе Пензенской области произошло ДТП с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Hyundai», — передает телеканал.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.