Москва, 30 сентября, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Министерство транспорта России готово обеспечить скорейший вывоз туристов «ВИМ-Авиа» из Турции и других стран. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа» заявил замминистра транспорта РФ Валерий Окулов, слова которого обнародованы на сайте ведомства.

Scott В аэропорту

По его словам, необходимые емкости для планового вывоза туристов из зарубежных стран имеются.

Отмечается, что на 1 октября 2017 г. запланировано 20 рейсов «ВИМ-Авиа», в частности, три рейса из Антальи в регионы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чартерные рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа» были остановлены с 25 сентября. Причиной невыполнения рейсов стали финансовые проблемы авиакомпании и нехватка оборотных средств.

В компании введено внешнее управление, в отношении руководства было возбуждено уголовное дело.

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