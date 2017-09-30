Донецк, 30 сентября, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Если на прошлой неделе заметно подорожали в Донецке яйца, и на рынке их подавали по цене 50 — 60 рублей за десяток, то нынешняя неделя принесла еще одно подорожание. Оно коснулось подсолнечного масла. Теперь литровая бутылка стоит от 75 рублей. Ценники сменили за сутки. Бутылку масла 870−900 граммов уже дешевле 63 рублей не купишь, тогда как еще вчера она стоила 58 рублей.

ru.torange.biz Подсолнечное масло

Цену на яйца несколько урезонили. Средней величины яйца в начале недели уже можно было купить по 46−48 рублей за десяток, а к пятнице она опустилась до 35 рублей. Крупные по-прежнему продаются по 50 рублей за десяток.

Цены на остальные продукты остались в том же ценовом интервале.

Картофель в магазинах продавался по цене 16 — 22 рубля в зависимости от размера и качества. Но на рынке его цена была от 13 — 15 рублей. Пока еще дончане не спешат запасаться им на зиму.

Капуста была по цене 10 — 13 рублей (все цены приводим за килограмм продукта), огурцы — от 48 рублей (чуть подорожали), помидоры — от 40 рублей, но на рынке можно было купить и дешевле. Продавцы говорят, что так будет еще несколько дней, потом скачок. Появилась в продаже редька — по 40 рублей. Арбузы немного подорожали, что естественно для этого времени, — 15 — 17 рублей. По-прежнему много винограда, и выбор велик — от 50 рублей, но за 90 можно купить шикарный. Отборные персики — от 165 рублей. Лимоны — от 105 рублей.

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Цены на мясо и мясные продукты не изменились. Курица — от 105 — 110 рублей, куриное филе — 165 рублей, столько же фарш из куриного филе, крылышки — 100−105 рублей, шея — 59 рублей. Килограмм свиной мякоти — 265 рублей.

Стабильными были цены на хлеб, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, соль, спички.

Стоимость проезда в общественном транспорте в ДНР ниже, чем на Украине и в РФ. В муниципальном транспорте — 3 рубля, в маршрутках от 8 до 10 рублей.

Курс валюты на этой неделе принципиально не изменился. Доллар: покупка — 58 рублей, продажа — 60; евро: покупка 64 рубля, продажа — 70. Гривна — 2.15 и 2.22 рубля соответственно.