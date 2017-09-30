Москва, 30 сентября, 2017, 22:03 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака» на своем поле переиграли екатеринбургский «Урал» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 30 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Александр Самедов и Педро Роша.

После двенадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Екатеринбургский «Урал», набравший 16 баллов, находится на восьмой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 12-й тур

«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0.

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