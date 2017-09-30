Оттава, 30 сентября, 2017, 21:47 — ИА Регнум. В аэропорту Гус Бей в Канаде совершил аварийную посадку самолет Airbus А380, принадлежащий авиакомпании Air France. Об этом сообщает в субботу, 30 сентября, BFM TV.

Laurent ERRERA Самолёт Airbus А380 авиакомпании Air France

«Самолет Airbus A380, следовавший по маршруту Париж — Лос-Анджелес, экстренно приземлился после поломки одного из двигателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент ЧП на борту воздушного судна находились 520 пассажиров. По предварительным даннным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время выясняются причины ЧП.