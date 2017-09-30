Москва, 30 сентября, 2017, 21:26 — ИА Регнум. Новые ограничительные меры США не несут «имиджевые риски» для Российской Федерации. Об этом написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Имиджевые риски"от санкций США, о которых говорит Кудрин (Алексей Кудрин), нулевые, — пишет сенатор. — Никто в мире не ставит Россию в один ряд с КНДР. Это фикция «made in USA».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября бывший министр финансов, нынешний глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair заявил, что новые санкции США несут «имиджевые риски» для Российской Федерации.

По его словам, России очень неприятно стоять в одном ряду с Ираном и Северной Кореей.

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