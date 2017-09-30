Париж, 30 сентября, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Футболисты «Пари Сен-Жермен» на своем поле переиграли «Бордо» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 30 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 6:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Неймар (дубль), Эдинсон Кавани, Юлиан Дракслер, Тома Мёнье и Килиан Мбаппе. У гостей мячи забили Юнус Санкаре и Малком.

После восьми матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Клуб «Бордо», набравший 15 баллов, находится на третьей позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

«ПСЖ» (Париж) — «Бордо» (Бордо) — 6:2.

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