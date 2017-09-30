Одесса, Украина, 30 сентября, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе акции в Одессе призвал своих сторонников приехать 17 октября в Киев, чтобы убрать «бандитскую верхушку». Об этом сообщает корреспондент «Страны.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

"Отрубить голову спрута», — сказал Саакашвили.

Кроме того, во время митинга, на который пришли около 500 человек, экс-президент Грузии пообещал построить «новую Одессу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в центре Одессы у памятника Дюку прошел митинг в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Перед началом мероприятия сторонники и противники политика устроили потасовку.

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