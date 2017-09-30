Барселона, Испания, 30 сентября, 2017, 20:20 — ИА Регнум. В Каталонии полиция закрыла более 1 тыс. избирательных участков перед референдумом, который должен пройти 1 октября 2017 г. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

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«Полиция Испании опечатала здания 1300 из 2315 школ в Каталонии», — передает вещатель.

Отмечается, что власти Испании направили в регион несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов для обеспечения порядка и недопущения проведения референдума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум о независимости Каталонии планируется провести 1 октября 2017 года. Официальный Мадрид уже объявил эту инициативу незаконной.

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