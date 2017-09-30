Манчестер, Великобритания, 30 сентября, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Футболисты «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромили «Кристал Пэлас» в матче седьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 30 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 4:0.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Маруан Феллайни (дубль), Хуан Мата и Ромелу Лукаку.

После семи матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Клуб «Кристал Пэлас», набравший 0 баллов, находится на двадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 7-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Кристал Пэлас» (Лондон) — 4:0.

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