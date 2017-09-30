Пекин, 30 сентября, 2017, 19:40 — ИА Регнум. У США и Северной Кореи есть каналы связи. Об этом, как передает ВВС, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего визита в Китай.

yeowatzup Демарцкационная линия между Южной Кореей и КНДР

«У нас есть каналы связи, мы не сидим в темноте», — заявил Тиллерсон, добавив, что Вашингтон прощупывает возможность переговоров с Пхеньяном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что президент США заплатит за свою «эксцентричную» речь на Генеральной Ассамблее ООН. Северокорейский лидер пообещал укротить рвение «американского маразматика» при помощи «огня».

19 сентября 2017 г. президент США Дональд Трамп заявил с трибуны ООН, что Вашингтону придется уничтожить Северную Корею в случае угрозы для США. 21 сентября он заявил об очередном расширении санкций против северокорейской республики.

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