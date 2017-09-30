Казань, 30 сентября, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» на своем поле уступил пермскому «Амкару» в матче двенадцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 30 сентября в Казани, завершилась со счетом 0:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Героем матча стал полузащитник Януш Гол, забивший единственный мяч на 83-й минуте.

После двенадцати матчей в чемпионате России «Рубин» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Амкар», также набравший 14 баллов, находится на восьмой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 12-й тур

«Рубин» (Казань) — «Амкар» (Пермь) — 0:1.

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