Москва, 30 сентября, 2017, 18:56 — ИА Регнум. КНДР с помощью ядерных сил может заставить США заплатить за «провокации». Об этом, как передает НТВ, сообщил посол Северной Кореи в РФ Ким Хен Чжун, выступая на конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По словам дипломата, на действия властей США, которые отрицают право народа КНДР на существование, найдется ответ в виде «справедливых ядерных сил».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября текущего года глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН пригрозил «полностью уничтожить» КНДР.

По его словам, если официальный Пхеньян не остановит свою ядерную программу, угрожающую США и ее союзникам, у Вашингтона просто «не будет выбора».

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