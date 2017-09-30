Курган, 30 сентября, 2017, 18:47 — ИА Регнум. В Курганской области размер государственного долга с начала года вырос на миллиард рублей и сейчас составляет 16,1 млрд. Власти надеются на реструктуризацию задолженности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как пишет издание «Область45», сейчас власти региона намерены взять ещё кредиты. В коммерческих банках или нет, не уточняется. Между тем отметим, что примерно 70% всего долга Зауралья — это кредиты в банках.

При всём этом бюджет на 2017 год является дефицитным. Осенью 2016 года планировалось, что доходы бюджета составят 35 млрд 796 млн рублей, а расходы — 39 млрд 270 млн. Размер дефицита — 3 млрд 445 млн рублей.

Также читайте: Декоммерциализация: главы регионов ответили Путину и промолчали

В сентябре правительство решило скорректировать бюджет. Доходы достигли 36 млрд 636 млн рублей, а расходы — 40 млрд 081 млн рублей. Дефицит остался прежним.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, расходы по обслуживанию государственного долга уменьшены на 100 млн рублей. Это связано с замещением части коммерческих кредитов бюджетными. Но без поддержки из центра региону будет тяжело справиться с долговой нагрузкой.

В начале недели губернатор области Алексей Кокорин работал в Москве. 26 сентября он принял участие в заседании комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак. На совещании шла речь и о реструктуризации бюджетных кредитов регионов. Отметим, именно об этом в Ульяновске говорил президент России Владимир Путин. В планах — реструктуризация кредитов на семь лет с возможной пролонгацией до 12.

«Будем надеяться, что Курганская область в неё войдет. Это позволит нам выстраивать более гибкую долговую политику. Также важен для нас вопрос межбюджетных трансфертов — зная их объемы, мы можем планировать свои расходы и целевые ориентиры на ближайшие три года», — заявил Алексей Кокорин.

Отметим, Курганская область является самой закредитованной в Уральском федеральном округе. В других регионах Урала ситуация относительно стабильна.