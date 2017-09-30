Москва, 30 сентября, 2017, 18:22 — ИА Регнум. В Москве в результате столкновения рейсового автобуса и КамАЗа пострадали три человека. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.

ДТП

ДТП произошло в субботу, 30 сентября, на пересечении Кавказского бульвара и ул. Бехтерева.

«Произошло столкновение грузового КамАЗа и рейсового автобуса №217, — отметил источник. — Пострадали 2 пассажира и водитель автобуса».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.