Грузовик и рейсовый автобус столкнулись в Москве
Москва, 30 сентября, 2017, 18:22 — ИА Регнум. В Москве в результате столкновения рейсового автобуса и КамАЗа пострадали три человека. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.
ДТП
ДТП произошло в субботу, 30 сентября, на пересечении Кавказского бульвара и ул. Бехтерева.
«Произошло столкновение грузового КамАЗа и рейсового автобуса №217, — отметил источник. — Пострадали 2 пассажира и водитель автобуса».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.