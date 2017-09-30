Санкт-Петербург, 30 сентября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС, управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково») решением суда помещен под домашний арест на два месяца, сообщило 30 сентября Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее этот сотрудник был задержан в рамках расследования уголовного дела по факту обрушения трапа, в результате которого тяжело пострадали женщина и ее внучка.

Szsut.sledcom.ru Трап, с которого упали пассажиры в «Пулково»

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 28 сентября произошло обрушение верхней площадки самоходного трапа, по которому сходили на землю пассажиры рейса «Уральских авиалиний» из Москвы. Из-за этого на асфальт с высоты более трех метров упали женщина, 1973 года рождения, со своей полуторагодовалой внучкой на руках. Женщина сломала ногу и получила ушибы, ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Органами СКР на транспорте было возбуждено уголовное дело факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В ходе следствия установлено, что поворотная часть широкой платформы выдвижного пролета обрушившегося трапа до инцидента неоднократно подвергалась ремонту сотрудниками участка механических работ службы спецтранспорта ООО «ВВСС». Следствие предполагает, что эти ремонтные работы являются недоброкачественными.

В связи с этим было возбуждено еще одно уголовное дело по части 1 статьи 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«По подозрению в совершении преступления следственным органом задержан начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», который являлся ответственным за проведение вышеуказанных ремонтных работ. При допросе в качестве подозреваемого дал признательные показания», — отметили в СЗ СУ на транспорте.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении неустановленных должностных лиц уполномоченного контролирующего органа в сфере воздушного транспорта.

«Уголовные дела приняты к производству отделами по расследованию особо важных дел и находятся на контроле у руководителя следственного управления», — добавили в СЗ СУ на транспорте.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от «Единой России» и Санкт-Петербурга Михаил Романов в своем письме Юрию Чайке,Александру Бастрыкину и Максиму Соколову обратил внимание на то, что в «Пулково» происходят системные сбои в обслуживании пассажиров, и попросил провести комплексную проверку аэропорта.

Руководителей Генпрокуратуры и СКР Романов просит взять под личный контроль расследование обрушения трапа, а министра транспорта — проконтролировать оперативное и объективное назначение аэропортом компенсации физического и морального вреда пострадавшим.