Одесса, Украина, 30 сентября, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Сторонники и противники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили устроили драку в центре Одессы. Об этом сообщает «Украинская правда».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Выяснение отношений

Инцидент произошел в субботу, 30 сентября, у памятника Дюку.

По данным издания, драка завязалась из-за того, что несколько десятков молодых людей включили громко музыку, рядом с местом проведения акции, где выступали несколько сотен сторонников политика.

«В связи с этим сторонники Саакашвили решили силовым способом выключить музыку, — пишет газета. — В результате инцидента произошло столкновение».

Сотрудники полиции, которые вмешались в стычку, стали между сторонами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 г. экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу вместе со сторонниками. В отношении организаторов незаконного перехода границы было возбуждено уголовное дело.

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