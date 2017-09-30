Калуга, 30 сентября, 2017, 18:07 — ИА Регнум. До середины октября 2017 года в Калуге заменят 51 лифт в 17 многоквартирных домах. О этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Замена лифтов в доме № 150 по улице Грабцевское шоссе в Калуге

По её словам, в областном центре весной 2017 года уже заменено 57 лифтов в 15 многоквартирных домах. В итоге общее количество новых лифтов в Калуге по результатам 2017 года составит 108 единиц, в целом по Калужской области — 169.

Реализация программы стала возможной благодаря своевременным взносам собственников на капитальный ремонт: стоимость работ по замене лифтового оборудования в 2017 году составила 322 млн рублей.

Напомним, за три года действия программы парк лифтов на территории калужского региона обновился на 424 машины, в том числе в Калуге — на 202. В 2016 году замена лифтов проходила в Калуге, Обнинске, Кременках (Жуковский район), в 2017 году к программе присоединился Малоярославец, а в 2018 года в программу ремонта также войдет город Сухиничи.