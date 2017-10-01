Вашингтон, 1 октября, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Стратегия США стала значительно яснее после выступления Дональда Трампа на 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН. О том, какова эта стратегия, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Склоняясь скорее к идее мирового порядка, в противоположность господствовавшей при предыдущей администрации идеи мирового хаоса, в котором США являются островком безопасности, Трамп поделился своим представлением о будущем. Суверенность, безопасность и процветание — вот на чем должна строиться вся система международных отношений. Разные страны даже могут иметь разные культуры, разные традиции и разные политические системы.

Звучит прекрасно, но, к сожалению, не вполне соответствует реальности. Всё это могут получить только те, кто хорошо себя вел с точки зрения Вашингтона. Попадающим в категорию стран-изгоев Америка не может предложить ничего хорошего. Кроме того, есть еще одна мировая опасность, с которой Штатам придется разбираться. Оказывается, это… социализм. И если с первой категорией «злодеев» все понятно — это Иран, Сирия и КНДР, — то в социалистические режимы, с точки зрения Трампа, попадают Венесуэла и Куба. Таким образом, формируется «порядок блюд», которые должны быть поданы на стол властелину мира.

Ну, а после них дойдет очередь до тех, кто обозначены в речи Трампа через мемы «политзаключенные» и «расстрел мирной демонстрации», то есть до России и Китая. Все, кто будут хорошо себя вести, получат суверенитет, может быть, даже безопасность и процветание, но сначала США будут разбираться с «плохими ребятами» — для того чтобы упростить эту задачу предлагается реформа ООН, на которую уже согласились более половины ее членов. Реформа направлена на преодоление «вето» постоянных членов Совбеза. Трамп всерьез нацеливается на достижение всемирного господства?

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