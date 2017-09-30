«Тоттенхэм» переиграл «Хаддерсфилд» в матче АПЛ
Лондон, 30 сентября, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Футболисты «Хаддерсфилд Таун» на своем поле уступили лондонскому «Тоттенхэму» в матче седьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 30 сентября в Хаддерсфилде, завершилась со счетом 0:4.
В составе гостей голевыми действиями отметились Харри Кейн (дубль), Бен Дэвис и Мусса Сиссоко.
После семи матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм Хотспур» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Хаддерсфилд Таун», набравший 9 баллов, находится на десятой позиции.
Английская Премьер-лига (АПЛ). 7-й тур
«Хаддерсфилд Таун» (Хаддерсфилд) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 0:4.
Читайте также: «Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ
Читайте также: «Ливерпуль» проиграл «Лестеру» в Кубке английской лиги