Лондон, 30 сентября, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Футболисты «Хаддерсфилд Таун» на своем поле уступили лондонскому «Тоттенхэму» в матче седьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 30 сентября в Хаддерсфилде, завершилась со счетом 0:4.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Разгром

В составе гостей голевыми действиями отметились Харри Кейн (дубль), Бен Дэвис и Мусса Сиссоко.

После семи матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм Хотспур» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Хаддерсфилд Таун», набравший 9 баллов, находится на десятой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 7-й тур

«Хаддерсфилд Таун» (Хаддерсфилд) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 0:4.

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