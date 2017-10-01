Санкт-Петербург, 1 октября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Транзит грузов через Латвию продолжает оставаться под угрозой сокращения до нуля за ближайшие 10 лет. Так и произойдет, если не будут приняты срочные меры по снижению тарифов. Так считает член правления Вентспилсского торгового порта Янис Хазе. Железная дорога Rail Baltica проектировалась с учетом движения поездов со скоростью до 220 км/ч, но из-за кривизны трассы поезда по литовскому участку не смогут развить скорость даже в 160 км/ч. Еще не законченную дорогу придется оптимизировать. Министр сообщения Литвы Рокас Малюсис заявил, что гарантии на финансирование Rail Baltica обязательно будут. Однако пока она остается только литовским строительством, хотя в планах эта железная дорога должна соединить Берлин, Познань, Варшаву, Каунас, Ригу и Таллин.

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Пока Литва разбирается с эффективностью своей транспортной системы, Китай рассматривает возможность «зайти с севера». Генеральный директор ООО «Коско Шиппинг лайнс» Ту Деминь заявил, что своей главной задачей считает подготовку детального доклада о строительстве в Архангельске глубоководного порта. Этот проект вызывает большой интерес в Китае. Данный проект может стать серьезным импульсом для развития Северного морского пути, перспективы которого российская сторона неоднократно связывала с будущими транзитными перевозками из Китая.

Узнайте подробности в материале: Порты: в Прибалтике вся надежда на Китай и Rail Baltica

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