Екатеринбург, 1 октября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Практика так называемых «беби-боксов» — ящиков для анонимного подкидывания детей — идет из средневековья. Сторонники установки данных устройств ссылаются на этот факт как на исторический, что, к сожалению, не делает «беби-боксы» традиционными для России, а противники установки «ящиков» указывают на недопустимость возвращения к Средневековью в 21 веке. Впрочем, это далеко не единственная точка столкновения. Подробный анализ сложившейся вокруг «беби-боксов» ситуации провел корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Иван Шилов ИА REGNUM Стоп «беби-бокс»

Современная европейская практика установки «беби-боксов», реализованная с целью предотвращения убийств детей, показала свою несостоятельность. Считалось, что матери, родившие нежеланного ребенка, теперь не убьют его, а отнесут в «беби-бокс». На деле же выяснились де вещи: во-первых, никакого существенного влияния на инфантицид «беби-боксы» не оказали, и, во-вторых, матери, убивающие детей, и матери, отказывающиеся от них, — это совершенно разные типы личностей. Убийца убивает, даже не задумываясь о возможности подбросить, а «кукушка» оставляет, даже не помышляя об убийстве. Мантра «лучше в ящик, чем на помойку» показала свою несостоятельность, но попытки массово установить в России беби-боксы продолжаются. Отсюда вопрос — если они ни на что не влияют, то зачем им стоять? Инициаторы считают, что если «беби-бокс» поможет спасти хоть одного ребенка, он должен быть. Но так ли он безвреден?

«Беби-бокс» — удобная возможность скрыть следы преступления, а также совершить его. Как быть в случае коллизии с УК РФ, когда мать, убившая ребенка, сошлется на то, что отнесла его в беби-бокс? Как действовать следователям, учитывая презумпцию невиновности? Как доказать, что она не относила?

Гарантии, что подбросит туда ребенка именно его мать, нет: известны случаи, когда таким образом от нежелательных внуков избавлялись бабушки. Более того, далеко не факт, что подброшен будет именно ребенок, и ладно, если мусор, как уже бывало: но в ситуации особого внимания к террористической угрозе установка, например, в больнице такого устройства может быть чревата серьезнейшими последствиями.

О других аргументов сторонников и противников установки «беби-боксов» читайте в статье: Средневековая практика в России? «Беби-бокс» — путь к катастрофе

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