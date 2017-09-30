Москва, 30 сентября, 2017, 17:28 — ИА Регнум. В Москве скончался один из основателей «Клуба веселых и находчивых» (КВН), поэт и писатель Андрей Меньшиков. Об этом сообщили «Интерфаксу» в его семье.

Траурные свечи

«Один из основателей КВН, поэт и писатель Андрей Меньшиков скончался в Москве после болезни на 73-м году жизни», — передает вещатель.

Место и дата прощания с писателем пока неизвестны.

Андрей Меньшиков родился 1945 году. В 60-х годах он стал одним из основателей КВН и играл за команду Московского инженерно-строительного института. А в 1986 году активно участвовал в возрождении КВН.