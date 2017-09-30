Кишинёв, 30 сентября, 2017, 17:15 — ИА Регнум. «В мире нет двух стран, более близких, чем Румыния и Молдавия», — заявил на брифинге в Кишиневе спикер парламента Молдавии Андриан Канду, передает корреспондент ИА REGNUM.

Aurelian Sandulescu Молдавский и румынский флаги

Румыния и Молдавия, по словам чиновника — это «одна семья», и Бухарест много делает для Кишинева: «Оказывает финансовую, техническую и политическую помощь. Румынские дипломаты, где бы они ни находились — в Вашингтоне, Брюсселе или Берлине — всегда помнят про Молдавию и оказывают поддержку».

Он напомнил, что буквально накануне был в Бухаресте и от имени молдавского народа попросил прощения за некоторые нелицеприятные высказывания президент Молдавии Игоря Додона в адрес Румынии. «Считаю, что такие заявления в адрес соседей — Румынии и Украины — не достойны должности президента», — сказал Канду, напомнив, что Додон является фактически персоной нон-грата в Киеве и Бухаресте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель парламента Молдавии Андриан Канду извинился перед Румынией за критические заявления президента Игоря Додона в адрес Бухареста. На встрече с руководством двух палат румынского парламента Ливиу Драгней и Кэлином Попеску-Тэричану молдавский спикер Канду сказал, что отсутствие полномочий Додон «компенсирует резкими заявлениями».

Напомним, не обладающий реальными рычагами власти в Молдавии Игорь Додон ранее несколько раз негативно высказывался насчет присоединения Молдавии к Румынии, которое в Бухаресте объявлено национальным проектом.