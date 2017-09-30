Багдад, 1 октября, 2017, 00:32 — ИА Регнум. На прошедшем в Иракском Курдистане референдуме уверенно и предсказуемо победили сторонники независимости. Каковы основные вопросы, возникающие к дальнейшей судьбе Курдистана как у его ближайших соседей, так и у всех мирового сообщества, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу «Рудаф» заявил, что законные устремление курдов необходимо реализовывать в рамках имеющихся норм международного права. Лавров связал обрушение государственности Ирака с противозаконной агрессией, когда ведомые США внешние силы разрушили государство, требующее теперь восстановления.

С этой точкой зрения согласуется высказывание и командующего курдскими военизированными формированиями, генерала Сервана Барзани, который относится с пониманием к опасениям соседей по поводу появления независимого Курдистана, но считает нахождение курдов в составе единого Ирака источником продолжения конфликта. А воплощение вековой курдской мечты о независимости, возможно, станет стабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.

Как образование независимого Курдистана может повлиять на интересы России на Ближнем Востоке, читайте в статье: Независимый Курдистан: «реал политик» продолжается

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