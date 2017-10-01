Симферополь, 1 октября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Русская весна стала мощным импульсом для России, который не был использован нужным образом. Об этом и других выводах, сделанных за время, прошедшее после возвращения Крыма, беседовал писатель Платон Беседин в интервью с обозревателем ИА REGNUM Сергеем Гуркиным.

Из личного архива Платона Бесседина Платон Беседин

Непонимание произошедшего и давление со стороны, использующее лозунг «вы стали хуже жить из-за Крыма», помножилось на отсутствие в Крыму смены элит, где они, по сути, просто сменили портрет Януковича на портрет Путина.

«Они не понимают, что происходит в народе, они не понимают важности момента. Для них это просто распил бабла. Бабла стало больше — они сидят и пилят его. И им незачем искать новые лица», — говорит Беседин, на данном этапе не видящий возможности для перемен.

В Крыму продолжают внимательно следить за происходящем на Украине: люди, по мнению Беседина, не отделяют одно от другого, считая Крым, Россию и Украину одним пространством, подлежащим чудовищному дроблению.

«Нельзя, как наши дурни-чиновники, думать, что если там всё рухнет, то нам от этого будет хорошо», — считает писатель.

О том, как формируется на Украине новая нация, читайте здесь: Крым из «точки сборки» может стать «точкой разборки»: интервью Беседина

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