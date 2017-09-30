Санкт-Петербург, 30 сентября, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Тосно» на своем поле переиграл грозненский «Ахмат» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 30 сентября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0.

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Героем встречи стал нападающий Евгений Марков, забивший единственный мяч на 78-й минуте.

После двенадцати матчей в чемпионате России «Тосно» пока занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Клуб «Ахмат», набравший 17 баллов, находится на пятой позиции.

Чемпионат России. 12-й тур

«Тосно» (Тосно) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0.

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