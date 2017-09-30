Москва, 30 сентября, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Актриса театра Олега Табакова, заслуженная артистка России Наталия Журавлёва скончалась в Москве на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

Траур

«30 сентября российский театр понес невосполнимую утрату: не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной, яркой актрисы, — говорится в сообщении. — Театр Олега Табакова скорбит вместе с близкими Наталии Дмитриевны».

Место и дата прощания с актрисой пока окончательно не определены.

Наталия Журавлева родилась 21 декабря в 1937 году. Училась в Школе-студии МХАТ на курсе Виктора Станицына. В 1960 году молодую актрису приняли в труппу театра имени Ленинского Комсомола. В 1991-м году Журавлева начала преподавать сценическую речь в школе-студии МХАТ.

В театр «Табакерка» Наталию Дмитриевну пригласил Олег Табаков, когда театр был еще в подвале, в 1995 году.