Киншаса, 30 сентября, 2017, 16:11 — ИА Регнум. В Демократической республике Конго упал военно-транспортный самолет. По последним данным, в результате происшествия погибли 10 человек. Об этом сообщает Radio Okapi.

AMISOM Public Information На месте крушения самолёта

Инцидент произошел в субботу утром, 30 сентября, в одном из районов Киншасы. Воздушное судно потерпело крушение практически сразу после взлета.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.