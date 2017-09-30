Екатеринбург, 30 сентября, 2017, 16:09 — ИА Регнум. В Свердловской области после прошедшей 29 и 30 сентября волны «минирований» зданий возбуждено три уголовных дела. Одно по Екатеринбургу, второе по аналогичным актам в городе Берёзовском, а третье — в Верхней Пышме, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

Телефонный терроризм

Уголовные дела возбудила и расследует полиция. Всего правоохранительные органы приняли более 150 сигналов об актах терроризма. Ни одно сообщение не подтвердилось.

Как отметил Горелых, к проверкам зданий были привлечены сотрудники ФСБ, МЧС, Росгвардии и других служб. Сейчас все «заминированные» организации возобновили работу в прежнем режиме.

Сейчас силовики ищут тех, кто «заминировал» Екатеринбург и окрестности. Но сделать это проблематично, так как злоумышленники звонили с использованием новых технологий и вычислить их трудно.

Отметим, волна «минирований» началась в Екатеринбурге утром 29 сентября. В прицеле злоумышленников оказались правительственные здания, школы, вузы, колледжи, детские сады, торговые центры, Южный автовокзал, кинотеатры и т.д. Вечером 29 сентября лжетеррористы едва не сорвали концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина в киноконцертном театре «Космос».

Последние сообщения поступили утром 30 сентября — был «заминирован» юридический университет. Но и там взрывного устройства не нашли.