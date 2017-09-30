Кишинёв, 30 сентября, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Молдавия потребовала разрешения на пролет молдавского вертолета над территорией Приднестровья и в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта, для съемки документального фильма про композитора Евгения Догу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на заседании Объединенной контрольной комиссии делегация Молдавии настаивала, что для съемок в родном селе Доги в Рыбницком районе ПМР непременно необходим вертолет.

Diana Ringo Евгений Дога

В молдавской делегации рассказали, что представители России, Украины и ОБСЕ в ОКК ничего не имели против этой просьбы, но делегация ПМР выступила против. Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков уточнил, что Тирасполь не против съемок и приезда музыканта на автотранспорте, но для пролета вертолета в Зону безопасности необходимо сопровождение миротворческих вертолетов.

Решением, по его словам, могло бы стать давно предлагаемое Тирасполем восстановление вертолетной эскадрильи, действовавшей до 2002 года в составе миротворческих сил России, а затем законсервированной по добровольному решению самой России. «Мы обратились сегодня к российской стороне с просьбой о восстановлении деятельности вертолетной эскадрильи, для того чтобы такие вопросы можно было решать в ОКК», — сообщил Беляков.

В Кишиневе аргументы Тирасполя о необходимости «реанимации» вертолетной эскадрильи назвали абсурдными и оторванными от реальности, при том, что согласно документам, регламентирующим проведении миротворческой операции, функционирование такой эскадрильи по-прежнему предусмотрено.

ИА REGNUM напоминает, что композитор Евгений Дога уже много лет проживает в Москве, в 2008 году он был награжден президентом РФ Владимиром Путиным орденом «За заслуги перед Отечеством».

В ходе нечастых визитов на родину, где в начале 90-х годов прошлого века он призывал к изгнанию русских и привлечению их к уголовной ответственности «за сепаратизм», теперь Дога призывает молдаван, покинувших страну, вернуться домой, пока их дома не заняли русские.

Сам Дога, впрочем, утверждает, что его русофобские высказывания «придумывают» другие.