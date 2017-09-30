Киев, 30 сентября, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Министерство финансов Украины наконец-то поняло, что рассчитывать на финансовую помощь со стороны Международного валютного фонда — дело бесперспективное, тем более, что эта помощь реально не поможет украинской экономике. Соответствующее заявление сделал сегодня, 30 сентября, министр финансов Украины Александр Данилюк.

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«Сейчас МВФ играет очень важную роль в развитии Украины. Но также я понимаю, что в будущем мы не должны рассчитывать на МВФ. Это слабая позиция», — сказал министр.

Данилюк напомнил, что МВФ «поддержал» Украину в сложный период, чтобы страна смогла попытаться выйти из кризиса. Однако следует не забывать, что финансовая помощь фонда — это кредиты, которые нужно отдавать.

Напомним, для получения очередного транша финансовой помощи от МВФ Украина должна провести очередные болезненные реформы — на этот раз повысить пенсионный возраст.

Стоит отметить, что так называемая финансовая помощь от МВФ ещё не помогла ни одной стране действительно наладить свою экономику. По сути, МВФ является инструментом экономической войны и встраивания той или иной страны в мировую экономическую систему Запада, основанную на глобальном разделении труда.

Как правило, страны получающие финансовую помощь от МВФ лишаются существенной части своего экономического суверенитета, что приводит к уничтожению ряда отраслей экономики, не вписывающихся в систему глобального разделения труда. Также происходит «схлопывание» системы социального обеспечения населения, что приводит к вымыванию наиболее квалифицированных кадров, которые «затягиваются» в экономики ведущих стран Запада.

Страна будет вынуждена многие десятилетия гасить полученные кредиты, тратя на этой практически все средства, которые могли бы быть направлены на развитие прорывных отраслей экономики.